L'appel de Fabien Roussel à Élisabeth Borne : il faut «augmenter les salaires tout de suite»

Face à l'inflation qui a atteint 4,8% sur un an en avril selon l'Insee, de plus en plus de Français se retrouvent dans l'obligation de faire des choix. Acheter moins de vêtements, privilégier les premiers prix dans les supermarchés, supprimer les loisirs... "Jamais les prix n'ont été aussi élevés !" a lancé le secrétaire national du Parti communiste français (PCF) Fabien Roussel sur Europe 1. "Je m'adresse à la Première ministre, il ne faut pas attendre la fin des élections législatives pour augmenter les salaires, le Smic et les retraites !" s'est-il exclamé.

Une Première ministre libérale ?

"Je l'interpelle par un courrier que je rendrai public, dans lequel je lui demande de s'attaquer à cette inflation tout de suite !" s'est-il exclamé. Pour compenser l'inflation, l'ex-candidat à l'élection présidentielle a aussi invité Élisabeth Borne à bloquer les prix des produits alimentaires.

Récemment nommée à Matignon, Élisabeth Borne serait une Première ministre "marquée par ses politiques libérales qui font beaucoup de mal aux familles", affirme le secrétaire national du PCF. "Si cette Première ministre avait une main de velours, ça se saurait", a-t-il déclaré.

Elle "a libéralisé la SNCF, privatisé la RATP et elle a même tapé durement sur les chômeurs au lieu de s'attaquer au chômage", a poursuivi Fabien Roussel. "Ça fait cinq ans qu'elle est ministre d'un gouvernement au service de la finance et des plus riches de notre pays qui a fait beaucoup de mal aux classes populaires et au monde ouvrier."