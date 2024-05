«L'antisémitisme c'est la France insoumise», assure Franz-Olivier Giesbert

Sciences Po Paris, la Sorbonne... Plusieurs universités sont depuis plusieurs jours victimes de tentatives de blocages de la part d'étudiants d'extrême gauche pro-palestiniens. Durant ces rassemblements, on a notamment pu voir certaines affiches évoquant des parallèles entre le Vietnam et Gaza. À Paris, lors d'une manifestation Place de la République, des slogans faisant aussi référence au camp de concentration de Treblinka pour évoquer la situation à Gaza ont été entendus. Pour l'essayiste Franz-Olivier Giesbert, invité ce mercredi de La Grande interview Europe 1-CNews, ces propos sont tout simplement "dégueulasses".

"Il y a un antisémitisme d'extrême gauche"

Pour l'éditorialiste, il n'y a pas de doute : "il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Il y a un antisémitisme d'extrême gauche en France", a-t-il assuré. "On nous parle depuis des années de l'antisémitisme d'extrême droite et même si c'est vrai qu'il y a une tradition, notamment au cours du XXᵉ et du XIXᵉ siècle, il y a aussi toujours une tradition antisémite d'extrême gauche qu'on a un peu oublié".

Tout en assurant qu'il ne soutenait pas du tout Benjamin Netanyahu, et qu'il validait une solution à deux états entre la Palestine et Israël, Franz-Olivier Giesbert a tenu à dénoncer la tactique de "nazification" d'Israël de la part des militants d'extrême gauche. "C'est un cocktail entre ignorance, bêtise et antisémitisme".

"Pour le droit à l'existence d'Israël"

Pour l'auteur de la série de livres sur l’histoire intime de la Vᵉ République, la France insoumise est clairement coupable. "Je suis pour le droit à l'existence d'Israël, et aujourd'hui, vous avez en France une explosion d'actes antisémites. Est-ce que ce n'est pas de l'antisémitisme de faire, ce que fait d'ailleurs un certain nombre de députés LFI comme madame Soudais, et de parler uniquement d'islamophobie ? Quand on voit les chiffres qui parlent d'une augmentation de 300 % des actes antisémites..."

"L'antisémitisme aujourd'hui, il est d'extrême gauche. L'antisémitisme, c'est la France insoumise, on le voit très bien", a conclu Franz-Olivier Giesbert. "C'est incroyable qu'il y ait encore des gens qui essaient de se cacher."