Le Premier ministre a participé à la réunion du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale mardi. Les relations entre le Premier ministre et le premier groupe de sa majorité relative restent glaciales. Lorsqu'il est accueilli par Gabriel Attal dans la salle Colbert de l'Assemblée, Michel Barnier a le sourire. Face à lui, les députés EPR sont méfiants mais globalement contents de le voir participer pour la première fois à leur réunion hebdomadaire. "On va apprendre à se connaître", lance d'entrée Michel Barnier. Et les parlementaires ne vont pas être déçus.

"Il n'a pas compris qu'il a besoin de nous"

Après une douzaine de questions, le Premier ministre s'agace. Il renvoie dans les cordes la députée Éléonore Caroit, qui lui reprochait, l'air de rien, de ne pas être venu les semaines précédentes en réunion de groupe. "Mais pourquoi dites-vous cela ?", réagit l'hôte de Matignon. "Vous m'invitez ? Je viens", poursuit-il.

Gérald Darmanin, qui s'oppose à toute hausse d'impôt, en prend également pour son grade : "J'ai moi-même été minoritaire dans mon propre parti. Peut-être pas autant que vous dans le vôtre", attaque Michel Barnier. "C'était violent, l'ambiance était épouvantable", résume à la sortie un député. "Il pense que tout le monde doit se plier à ses injonctions. Il n'a pas compris qu'il a besoin de nous", s'énerve un autre.

Entre Michel Barnier et la macronie, le mariage de raison n'échappe pas aux scènes de ménage.