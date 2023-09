La prime «pouvoir d'achat» pour les fonctionnaires sera versée en octobre, annonce Stanislas Guerini

Elle avait été annoncée en juin, la voilà. Invité de la Grande interview Europe 1 / Cnews, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, est venue repréciser les contours de sa "prime pouvoir d'achat" à destination des agents de la fonction publique ayant les plus bas salaires. Cette prime, pensée pour compléter la hausse du point d'indice de 1,5% en juillet dernier, sera d'un montant compris entre 300 et 800 euros.

Deux millions de fonctionnaires concernés

Elle bénéficiera aux agents gagnant jusqu'à 3.250 euros bruts par mois, et sera perçue par 50% des agents de l'État et 70% des agents publics hospitaliers. Cela concernera "deux millions de fonctionnaires". "Il y aura 200.000 fonctionnaires, justement ceux de première ligne et de guichet, qui percevront une prime de 800 euros brut. Cela sera versé pour la grande majorité d'entre eux au mois d'octobre et pour certains opérateurs au mois de novembre donc très prochainement", a précisé le ministre au micro d'Europe 1.

Sorte de "prime Macron de la fonction publique", selon les mots de Stanislas Guerini, celle-ci est sensée pallier une partie de la hausse des prix dans l'alimentaire et l'énergie, principales dépenses dans les foyers les plus modestes. "C'est aussi cela, la protection de nos agents publics", a-t-il conclu.