"Là, je ressors un peu bredouille…" : la galère des échanges des billets SNCF

Les syndicats les plus virulents ont été clairs : il n’y aura pas de trêve à Noël dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors la SNCF travaille d’arrache-pied pour trouver une solution satisfaisante aux quelque 850.000 personnes qui ont réservé un billet autour du 24 décembre. Pour environ la moitié d’entre eux - ils l’ont appris mardi - pas de problème, leur train est maintenu. Mais pour les autres, entre changement d’horaire, d’itinéraires, échange de billets, rien n’est simple. Exemple avec quelques usagers un peu perdus, rencontrés par Europe 1.

D’abord, pour un billet acheté avec des chèques-vacances, il faut nécessairement se rendre en boutique pour un échange. Sauf qu'après une heure de queue, impossible d'accéder au guichet. "J’ai un billet, je ne peux pas l’échanger par internet, quand j’appelle, pendant 40 minutes ça ne répond pas. Comment on fait ?", interroge ainsi une voyageuse. "Il faut revenir demain", lui répond l’employé SNCF.

"Ils n’ont aucune solution pour le moment"

Revenir le lendemain, donc. Mais ce n’est pas toujours possible. Et dans certains cas, le voyage n'est tout simplement pas assuré. "On m’a mis un tampon, et dit de me présenter au train de 7h52. Mais la place n’est pas garantie...", raconte ainsi Jean-Luc, qui est sorti de la boutique avec des billets griffonnés. "La solution n’est pas totalement satisfaisante parce que je ne sais pas si je pourrai partir samedi."

Et puis, il y a les laissés-pour-compte. Laurine et Isabelle sortent un peu désemparées de la gare, car pour elles, la SNCF n'a trouvé aucune alternative. "Tous les trains sont complets, et ce n’est pas possible de trouver une nouvelle place. Ils n’ont aucune solution pour le moment", peste la première. "Ils doivent au moins nous donner un billet échangeable sans surplus", revendique la seconde. "Du coup, je me suis dirigé vers le guichet pour avoir une explication et trouver une solution. Et là c’est sans solution pour l’instant. Bah là, oui je ressors un peu bredouille", conclut-elle, dépitée.

Faute de solution, Isabelle - comme de nombreux usagers - cherchent déjà un autre moyen de rejoindre leur famille pour Noël : elles comptent désormais notamment sur le covoiturage.