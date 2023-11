La Corse, nouvelle terre promise pour les Français de confession juive ?

Aucun acte antisémite contrairement à ce qu'il se passe sur le continent, un sentiment de sécurité pour la communauté juive se dégage de l'île de Beauté. Un sentiment qui ne date pas des dernières semaines. Joseph a décidé d'aller y vivre avec sa famille : "il y a deux ans, j'ai fait ce choix justement pour la sécurité, ne pas être embêté. À l'époque, il n'y avait pas encore cet antisémitisme latent".

"Un cadre de vie qui nous permet de vivre notre religion en sécurité"

La Corse était choisie pour la possibilité "de pouvoir marcher dans la rue sans regarder à gauche, à droite et avoir un cadre de vie qui nous permet de vivre notre religion et notre liberté en toute sécurité". Selon Levi Pinson, rabbin de Corse, de nombreux Français de confession juive souhaitent, comme Joseph, vivre leur religion en sécurité et donc la question de déménager prochainement se pose : "nombreuses sont les personnes à nous contacter pour connaître les conditions de vie sur place et nous parler d'un éventuel emménagement".

La plupart sentent que l'avenir est flou sur le continent. Raison pour laquelle "ils cherchent une région où ils pourraient vivre tranquilles avec leurs enfants", selon le rabbin de Corse. Depuis une semaine, il a reçu une dizaine d'appels de personnes qui envisagent sérieusement de déménager en Corse.