Jour J pour la date du second tour des municipales

Trouver la solution la moins mauvaise, voilà à quoi s’est employé Edouard Philippe ces dernières heures. L’option qui tient la corde : un second tour le 28 juin, date souhaitée par Emmanuel Macron et son Premier ministre, voulue par les maires. Elle présente l’avantage d’en finir rapidement avec le douloureux chapitre "municipales".

"Une élection sans campagne, c’est compliqué, mais il faut en finir"

Une date conditionnée bien sûr à la situation sanitaire. Et avec d’autres inconnus : quelle sera la participation et comment faire campagne sans faire de réunions, alors qu’il sera difficile de distribuer des tracts et de faire du porte à porte…

"Une élection sans campagne, c’est compliqué, mais il faut en finir", dit un ministre, quitte à favoriser les maires sortants et à sacrifier les candidats de la majorité. "Quelle que soit la date, assure un ministre, ça n’inversera pas la vapeur pour les candidats de la République en Marche".