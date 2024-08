JO : Anne Hidalgo veut mettre les statues féminines de la cérémonie d'ouverture porte de la Chapelle

La maire de Paris Anne Hidalgo veut installer les statues des héroïnes féminines de l'histoire de France, surgies de la Seine lors de la cérémonie d'ouverture, dans le quartier de la porte de la Chapelle, quartier populaire réaménagé pour les Jeux olympiques. Mercredi sur RFI, la maire de la ville-hôte a évoqué, parmi les différents héritages des JO, la "transformation de la porte de la Chapelle, très beau quartier dans lequel je souhaite mettre les statues du tableau 'sororité'" de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet.

Quelques jours après celle-ci, l'élue socialiste avait expliqué "travailler" sur la possibilité de "garder" après les Jeux ces statues, mais aussi la vasque actuellement installée aux Tuileries et les anneaux olympiques qu'elle veut laisser accrochés à la tour Eiffel.

Un quartier qui a bénéficié d'une importante rénovation

Les statues, parmi lesquelles celles de Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Simone Veil et Louise Michel, "auraient toute leur place dans Paris, notamment dans le XVIIIe arrondissement", avait-elle alors précisé. Axe central menant à l'Arena Porte de la Chapelle, seul stade pérenne construit intra-muros pour les JO, la rue de la Chapelle, dans un des quartiers les plus défavorisés de Paris, a bénéficié d'une importante rénovation et végétalisation en vue de cet évènement sportif planétaire, pour un budget de 60 millions d'euros.

Interrogé par l'AFP, le maire (PS) du XVIIIe arrondissement Eric Lejoindre a précisé que le projet consistait bien à installer les statues "de part et d'autre de la rue de la Chapelle", de la porte jusqu'à un grand rond-point transformé en place. "Comme c'est une des principales portes d'entrée dans Paris, l'idée d'être saluée par des femmes qui ont marqué l'histoire de France nous paraît être la bonne", a-t-il souligné.