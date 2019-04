Jean-Luc Mélenchon veut unir la gauche : pour le politologue Gérard Grunberg, "c'est de la rigolade"

L'AVIS DE

"Si l'élection (européenne) nous en donne la force, nous assumerons de nouveau notre responsabilité. Nous proposerons de nouveau une fédération populaire à construire dans les élections suivantes et dans les mouvements écologiques et sociaux." Dans l'édition de mercredi du quotidien Libération, et à un mois des élections européennes, Jean-Luc Mélenchon réveille la perspective d'une union de la gauche.

Cet appel, relativement inattendu, a été fraîchement reçu, notamment par le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui, sur notre antenne, a souligné que "la gauche, ce n'était pas le populisme". Politologue et directeur de recherche émérite au CNRS, Gérard Grunberg, qui fut également membre du cabinet de Michel Rocard et adhérent au Parti socialiste jusqu'en 1995, revient sur la sortie de Jean-Luc Mélenchon, auquel il ne prête pas que de louables intentions…

Avec cinq grandes listes, la gauche n'a jamais été divisée avant d'aborder les élections européennes. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon espère l'unir ensuite dans une fédération populaire… Qu'est-ce que cela vous inspire ?

"Je pense d'abord qu'il veut commencer à se couvrir car ces européennes vont probablement être un gros échec pour lui : il pourrait tomber de 20% (19,58%) ce qui a été son score au premier tour de la présidentielle en 2017, à 7 ou 9%, ce que sont les intentions de vote pour la liste LFI. Et je pense même que cette liste peut être dépassée par les écologistes (dont la tête de liste est Yannick Jadot). Jean-Luc Mélenchon a raté son coup, qui était d'écraser, comme il l'avait dit, le Parti socialiste. Il veut se donner l'image de quelqu'un qui est pour le rassemblement de la gauche, ce qui est absolument faux, et avoir un langage qui lui permet de dire 'ce n'est pas moi qui suis le diviseur de la gauche'. Je ne vois aucun des leaders de gauche accepter quoi que ce soit de ce genre-là. S'il avait dit 'on s'est trompé, ce qu'il faut, c'est que toutes les formations de gauche s'allient', mais il ne dit pas ça. Et une fédération, qu'est-ce que ça veut dire ?

C'est une chose que faisaient les communistes il y a 30 ou 40 ans. Quand il avait des difficultés avec les socialistes, entre 1974 et 1978 - à l'époque, c'était pour la rénégociation du programme commun -, le PC disait 'on va faire l'union du peuple de France pour le changement démocratique'. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est exactement le langage communiste de l'époque, c'est-à-dire que, selon sa logique, on ne peut pas s'entendre avec les partis et qu'on doit reconstruire une union populaire avec, bien sûr, lui à sa tête. À l'époque, les socialistes avaient refusé, en disant : 'On discute entre les partis ou on ne discute pas.' Ce pauvre Mélenchon n'a rien inventé."

Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui poserait problème à cette union de la gauche ?

"L'image de Jean-Luc Mélenchon s'est beaucoup dégradée depuis deux-trois ans en jouant tout seul contre tous. Sa personnalité est aujourd'hui rejetée par les partis qui, il faut bien le reconnaître, ont fait beaucoup d'efforts avec lui depuis trois ans, mais aujourd'hui, c'est terminé. Il y a sa personnalité mais il y aussi tout simplement le fait que les gens ne vont pas abandonner leurs partis ou leurs idées pour le rejoindre. La ligne principale n'est pas la même pour tous, que ce soit sur l'Europe, l'euro, le Venezuela, Poutine…

C'est ici une vieille figure de la gauche française, celui qui est le plus à gauche qui dit : 'on ne va pas discuter entre partis, on va faire une union populaire.' Et il appelle tout le monde à se regrouper autour de lui, mais comment voulez-vous que les autres acceptent ça ? C'est de la rigolade, de l'habillage, pour donner l'illusion que ce n'est pas lui qui casse l'union de la gauche, et à mon avis, il fait ça en partie parce qu'il sait que c'est très mal parti pour lui. Les européennes vont montrer que sa stratégie d'écrasement va échouer."

En aucun cas, ce scrutin ne peut être porteur pour la gauche ?

"Sur les cinq grandes listes de gauche, aucune ne fera un gros score. Elles vont tous se tenir à 7-8%, donc rien ne peut se passer après, rien ! Les deux tronçons du Parti socialiste ne veulent pas se parler, les écologistes ne veulent pas parler aux socialistes… La gauche n'a jamais été aussi divisée, ni aussi faible. Il ne se passera absolument rien après les européennes. Ça fait des années qu'il y a des gens qui disent 'je vais rassembler', il y a eu des tas de tentatives de rassemblement de la gauche, ça ne s'est jamais fait, car il y a ceux qui ne voulaient pas le faire il y a des désaccords de fond. Même les communistes et Hamon ne peuvent pas se mettre d'accord. Chacun veut conserver son parti, sa position, etc. Il ne faut pas croire que le nouveau parti créé par le PS (Place publique,dont Rapheaël Glucksmann est la tête de liste, ndlr) va faire des merveilles. Tous ces gens prennent la chose par le mauvais bout. Le bon bout, ce serait de voir vraiment ce sur quoi ils sont d'accord et pas d'accord, parce qu'ils sont quand même en désaccord sur beaucoup de points…

Et puis, il y a toujours le problème de l'identité de leader. (François) Mitterrand avait réussi à l'être après avoir ferraillé avec les communistes (au début des années 1980), mais aujourd'hui, il n'y a aucun de ces hommes politiques de gauche qui a la carrure ou l'opportunité de pouvoir s'imposer, pour l'instant. Il n'y a aucun homme qui peut regrouper la gauche autour de lui ni aucun parti, aucune idée, aucune stratégie, donc cela va rester comme c'est depuis trois, quatre ans…"