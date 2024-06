Jean-Luc Mélenchon estime que les européennes ont tranché en sa faveur sa divergence avec Ruffin

Le leader de la France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a affirmé samedi que les élections européennes avaient tranché en sa faveur sa "divergence" idéologique avec François Ruffin, refusant de "s'éliminer ou de s'imposer" à Matignon si la gauche remportait les législatives. "Je suis obligé de le dire: (M. Ruffin) a pris la responsabilité d'une rupture", a affirmé le patron de LFI sur France 5, à propos du député sortant de la Somme, qui a rompu avec la direction insoumise après la décision de cette dernière de ne pas réinvestir d'autres élus sortants aux voix discordantes, Raquel Garrido et Alexis Corbière.

"J'ai essayé de reculer tant que je pouvais pour qu'il n'y ait pas de conflit (mais) le gars il me saute dessus", a déploré M. Mélenchon. A la question de savoir si M. Ruffin était encore à LFI, il a répondu: "Je ne sais pas, vous lui poserez la question. Moi, je n'exclus personne". Le chef de file de LFI a, par ailleurs, estimé que la "divergence" entre lui et M. Ruffin avait été "réglée" lors des récentes européennes. Attribuant à M. Ruffin une ligne "social-démocrate" qu'il a opposée à la sienne consistant à "rompre avec la logique du système", il a estimé que les récentes élections européennes lui avaient donné raison.

Un bloc social démocrate

Selon lui, le "bloc social démocrate" formé par les Verts et les socialistes a perdu 440. 000 voix aux européennes, par rapport à 2019, alors que "nous, les Insoumis, d'une élection européenne à l'autre, nous gagnons 1 million de voix". Interrogé sur la possibilité qu'il devienne Premier ministre après les législatives, Mélenchon a répondu "bien évidemment". "Je ne m'élimine pas et je ne m'impose pas. Je pense que c'est une formule qui est assez respectueuse du collectif", a-t-il déclaré.

Et alors que la tête de liste PS/Place publique aux européennes Raphaël Glucksmann avait assuré que M. Mélenchon ne pourrait pas s'installer à Matignon, ce dernier a répliqué: "il ne faut pas parler comme ça trop vite. On va discuter". Il y a dix jours, le fondateur de La France Insoumise avait dit se sentir "capable" d'être Premier ministre en cas de victoire du Nouveau Front populaire constitué par LFI, le PS, le parti communiste et les écologistes. François Ruffin a lui aussi assuré qu'il se "sent capable" de devenir Premier ministre si la gauche emportait les élections législatives anticipées.