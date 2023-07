Jean-Denis Combrexelle, spécialiste du code du travail, nommé directeur de cabinet d'Élisabeth Borne

Jean-Denis Combrexelle, un spécialiste du Code du travail, a été nommé directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, un poste qu'il occupe actuellement auprès du ministre de la Justice, a appris lundi l'AFP auprès de sources ministérielles.

Il prend ses fonctions ce lundi, en remplacement d'Aurélien Rousseau, directeur de cabinet de la Première ministre depuis plus d'un an et qui aurait dû quitter cette fonction début juillet, ont précisé ces sources. Son remplacement qui tardait avait nourri des spéculations sur un éventuel remaniement gouvernemental touchant jusqu'à la cheffe du gouvernement.

