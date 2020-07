Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi Jean Castex pour Matignon ?

DÉCRYPTAGE

Attendu depuis plusieurs jours, le remaniement a finalement eu lieu vendredi. Edouard Philippe a ainsi laissé sa place à Matignon à Jean Castex, un homme politique très peu connu du grand public. Âgé de 55 ans et originaire du Gers, Jean Castex est un haut fonctionnaire. Il est rentré peu à peu dans la lumière pendant la crise du Covid-19, puisqu’il était le "monsieur déconfinement" du gouvernement, nommé sur proposition d’Edouard Philippe. Selon l’Elysée, sa mission est "réussie" et c’est d’ailleurs là qu’il s’est rapproché du président. A l’Elysée, on dit de lui que c’est l’homme de la "droite gaulliste sociale" et que sa nomination est le choix de "l’efficacité et de la conviction", selon un proche d’Emmanuel Macron.

Un énarque qui connait parfaitement les arcanes du pouvoir

Concrètement, Jean Castex coche surtout beaucoup de cases. C’est le discret maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. "Il a les bonnes intuitions de l’élu local", confiait récemment une ministre. Surtout, Jean Castex est un énarque qui connait parfaitement les arcanes du pouvoir. Il a été secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy, un poste stratégique en lien permanent avec Matignon.

"C’est quelqu’un de très très facile de contact", explique aussi un ministre. "Il ne se prend pas au sérieux. Il est dans la proximité. C’est fluide", ajoute enfin un conseiller. "C’est un secrétaire général de l’Elysée", résume notre éditorialiste Michèle Cotta au micro d’Europe 1. Surtout, il a le profil du technicien recherché par Emmanuel Macron.

Un Premier ministre exécutant et technicien

Car en choisissant Jean Castex pour la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron veut se remettre en avant, en vue de la campagne pour l’élection présidentielle de 2022. Il va ainsi travailler sur quelques objets politiques précis et quelques réformes qu’il a esquissées dans la presse quotidienne régionale vendredi matin : le Ségur de la santé, le grand âge, les jeunes, la relance économique ou encore l’écologie. Pour cela, il a besoin d’un Premier ministre plus exécutant et plus technicien que politique.

Objectif pour Macron : l'élection de 2022

Emmanuel Macron va alors pouvoir être un hyperprésident en campagne pendant presque deux ans. "On va entrer dans un septennat", confiait un proche du président récemment, preuve que certains imaginent que cette stratégie permettra à Emmanuel Macron d’être réélu en 2022.

"Jean Castex est là pour qu’Emmanuel Macron prenne le pouvoir", a estimé notre éditorialiste Michaël Darmon, vendredi, dans Le Grand journal du Soir. "Quand on a rencontré Emmanuel Macron avec quelques confrères il y a quelques jours, il avait dit qu’il parlerait plus et qu’il se mettrait en avant. Le profil 'd’exécutant d’en bas' de Jean Castex va le permettre", a-t-il poursuivi.

Certains observateurs estimaient que c'est la forte côte de popularité d'Edouard Philippe qui avait mené à sa démission, Emmanuel Macron pouvant en prendre ombrage. C'est en réalité plutôt une question d’orientation politique.