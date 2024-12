«Je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde» : Nicolas Sarkozy réagit à sa condamnation dans l'affaire des écoutes

Alors qu'il saisit la Cour européenne des droits de l'Homme après sa condamnation définitive dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy a réagi dans un long post publié sur X. "Je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde qui m'est faite", a-t-il déclaré sur le réseau social.

L'ex-président Nicolas Sarkozy, définitivement condamné mercredi à un an ferme sous bracelet électronique, a affirmé ne pas être "décidé à accepter l'injustice profonde" de la décision, affirmant que "la vérité finira par triompher". "Je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde qui m'est faite", a écrit sur X l'ancien chef de l'Etat, qui a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), convaincu de "demeurer dans son bon droit" et affirmant vouloir "redire (sa) parfaite innocence". "J'assumerai mes responsabilités et ferai face à toutes ses conséquences", a encore déclaré l'ex-président.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Je viens donc d’être condamné pour un soit disant « pacte de corruption » avec quelqu’un – le juge Azibert – à qui je n’ai pas parlé, sans aucune contrepartie ni financière ni d’aucune sorte. On me reproche d’avoir pensé à aider une candidature qui n’a jamais été formulée, par… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) December 18, 2024

>> Plus d'informations à suivre...