Jadot propose la gratuité des transports en commun pendant 6 mois

L'écologiste Yannick Jadot propose "une mesure d'urgence", de gratuité des transports en commun "locaux", dont les TER, pendant six mois, pour faire des économies d'énergie et réduire les importations de carburants dans le contexte des sanctions contre la Russie. "On met ça gratuit pendant six mois, compensé par l'Etat", a-t-il précisé, défendant "une mesure d'urgence pour favoriser les transports collectifs".

Développer le covoiturage

Là où il n'y a pas de transports collectifs, Yannick Jadot veut favoriser le développement de lignes de covoiturage organisées par des applications mobiles. Autre mesure visant à changer les comportements, "il peut y avoir des réductions de vitesse", a-t-il suggéré.

"Ce n'est pas dans mon programme aujourd'hui, mais imaginons que pour supporter la réduction ou l'embargo des importations de pétrole (russe, ndlr), il faut réduire pendant quelques mois de 10 km/h la vitesse, franchement, vu ce que prennent les Ukrainiens et les Ukrainiennes, les bombes qu'ils prennent sur la tête, je pense que c'est une contribution que les Français peuvent faire".

Opposé à l'achat de gaz de schiste américain

Favorable à un embargo de l'Union européenne sur le gaz russe, il est opposé à l'achat de gaz de schiste américain pour pallier une possible pénurie l'hiver prochain.

Parmi les réponses, il propose, outre une priorisation des travaux de rénovation des bâtiments, une mise en œuvre des projets d'énergie renouvelables qui sont "en file d'attente" en France. "Pour le gaz qui sert à produire de l'électricité, on a l'équivalent de 30% de substitution du gaz russe par des projets qui sont déjà validés et qui attendent simplement une signature", a-t-il poursuivi.

"Mettons du photovoltaïque sur tous les parkings, sur les grandes surfaces, sur les écoles", a lancé Yannick Jadot.