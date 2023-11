EXCLU EUROPE 1 - Les soldats bédouins de Tsahal prêts à combattre contre le Hamas

Au moins 19 Bédouins ont été tués par les islamistes du Hamas lors des attaques du 7 octobre dernier en Israël. Plusieurs sont aujourd’hui otages du mouvement palestinien. Cette communauté arabe qui vit dans le désert du Néguev en Israël envoie également ses jeunes grossir les rangs de Tsahal. Ces militaires musulmans sont aussi prêts à en découdre contre le Hamas.

"Je veux rentrer dans Gaza"

Les 19 Bédouins s’élancent dans la nuit du désert. Ces soldats arabes marchent une dernière fois avant d’intégrer pleinement les rangs de Tsahal. Le chef d’équipe exige discipline et discrétion : "L’objectif, c’est d’améliorer leur performance d’infiltration à pied. Ce que j’attends de mes gars, c’est qu’ils me montrent ce qu’ils ont appris. Je veux qu’ils soient professionnels".

Mustapha est Bédouin et n’attend qu’une chose : partir à Gaza. "Je suis volontaire dans l’armée israélienne pour apporter ma contribution en temps de guerre. Oui, oui, je veux rentrer dans Gaza, je veux combattre. On va détruire, anéantir le Hamas, c’est urgent", explique-t-il.

"On est tous égaux, on est les mêmes"

Ces jeunes arabes ont été formés par le sergent Niel, âgé 21 ans. Il est juif et sert sous Golani, la plus ancienne brigade d’infanterie de Tsahal. "Les Bédouins sont mes frères. Est-ce qu’aller à Gaza leur fait peur ? Non, personne n’a peur. On sait tous pourquoi on a rejoint l’armée. C’est notre métier, celui de protéger Israël. Juifs, Bédouins, Druzes, Arabes… On est tous égaux, on est les mêmes", détaille le sergent Niel au micro d'Europe 1.

Aujourd’hui, tous ces Bédouins vont jurer sur le Coran de servir Israël. Certains d’entre eux iront ensuite dans la bande de Gaza affronter d’autres arabes, les islamistes du Hamas.