Islam : "On a laissé prospérer un communautarisme par laxisme", regrette Rachida Dati

INTERVIEW

Comment mieux lutter contre le communautarisme ? Alors que la classe politique se déchire autour de la question du voile, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau appelle dans Le Journal du Dimanche à interdire les listes communautaristes. Invitée dimanche du Grand Rendez-vous Europe 1/Les Echos/Cnews, l'ancienne ministre de la Justice Rachida Dati estime de son côté "qu'on a laissé prospérer un communautarisme par laxisme", et appelle le gouvernement à mener une mener une politique pénale plus efficace. "La fermeté et la clarté doivent être de mise", explique-t-elle.

"Mon engagement politique, c'est le combat contre le communautarisme", explique la maire LR du 7e arrondissement. "Le communautarisme, c'est ce qui fracture notre destin commun". Et Rachida Dati de demander l'interdiction de "toute profession de foi qui va à l'encontre de nos principes républicains" lors de campagnes électorales.

"La fermeté et la clarté doivent être de mise"

"Par laxisme, on a laissé prospérer un communautarisme", regrette-t-elle. Et face à cette montée en puissance du phénomène, "il faudrait une politique pénale en conséquence", demande Rachida Dati, critiquant le manque d'action du gouvernement. "Avez vous entendu la Garde des Sceaux dire : 'On a une politique pénale ferme et ces comportements seront réprimés systématiquement' ?", interroge-t-elle. "La politique pénale, la fermeté et la clarté doivent être de mise".

Revenant sur la polémique autour du voile, qui déchire même au sein du gouvernement, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy se dit favorable à son interdiction pendant les sorties scolaire. "On a laissé une tension s'installer au sein de la communauté éducative", regrette-t-elle, avant d'estimer que "les sorties scolaires participent de la vie scolaire". "Il faut être clair", réclame Rachida Dati, qui estime que les Français musulmans "ne contesteront pas" une éventuelle nouvelle loi sur le voile.

Alors que le gouvernement veut mieux détecter les signaux de radicalisation religieuse, Rachida Dati rappelle que "la radicalisation ne date pas d'aujourd'hui". Mais, revenant sur la "société de vigilance" réclamée par Emmanuel Macron, l'élue de Paris estime que la détection "est une affaire de professionnels". "On a un problème dans l'analyse de l'information. C'est pas le voisin qui va dire 'il a une barbe donc il va peut-être passer à l'acte'", dit-elle encore. "C'est une mission régalienne du cœur de l'État (...) Il faut des outils sécuritaires, de prévention, de détection, et de sensibilisation".