Invasion russe de l'Ukraine : ce que se sont dit Poutine et Macron

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont de nouveau entretenu par téléphone vendredi après-midi, pendant 1h10, au sujet de la guerre en Ukraine. Le président français est revenu "sur la détérioration de la situation en Ukraine, la poursuite des frappes touchant les civils et le non-respect du droit humanitaire", rapporte l'Élysée, "tandis que les négociations entre délégations russe et ukrainienne n'ont pour le moment pas produit d'avancées."

Macron extrêmement "préoccupé" par la situation à Marioupol

Toujours selon la présidence française, Emmanuel Macron "a partagé au président Poutine sa préoccupation extrême concernant Marioupol", ville ukrainienne où un théâtre a été bombardé mercredi par des frappes russes, "et a de nouveau exigé le respect immédiat d'un cessez-le-feu".

L'Élysée confirme que lors de l'entretien, Vladimir Poutine "a de nouveau reporté sur l'Ukraine la responsabilité de la guerre". Emmanuel Macron lui aurait alors demandé "des mesures concrètes et vérifiables de levée du siège de Marioupol, de l'accès humanitaire et le cessez-le-feu immédiat".

