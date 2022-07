Interview du 14-Juillet : que va dire Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron avait voulu tourner le dos à la tradition à son arrivée à l’Élysée, mais le président se prêtera ce jeudi à l’interview du 14 juillet. Il s'agit de son premier entretien télévisé depuis sa réélection. Cette interview est l'occasion pour le chef de l'État de reprendre la main, dans une période compliquée pour l’exécutif.

Relancé un début de quinquennat difficile

Et ce n'est pas peu dire que l'actualité a été intense ces dernières semaines : entre les difficultés du gouvernement à l’Assemblée, les discussions en cours sur le projet de loi sanitaire et le pouvoir d’achat. Mais ce n'est pas tout. Emmanuel Macron devrait également être interrogé sur la guerre en Ukraine, les Uber Files, ou la gestion de la 7ème vague de Covid.

Ce sera l’occasion pour le chef de l’État de faire réentendre son message, après les critiques essuyées sur son absence de campagne législative et la perte de sa majorité absolue dans l’hémicycle.

Une première depuis 2020

Emmanuel Macron, fragilisé, est appelé à changer de méthode et à redonner de l’élan à une séquence politique qui stagne. En effet, la nomination d’Élisabeth Borne et de son gouvernement n’ont en effet pas suscité d’enthousiasme dans l’opinion. Le président devrait ainsi profiter de l’interview demain pour préciser ses ambitions et tenter de donner un cap à son nouveau quinquennat.

Cette interview du 14 juillet, Emmanuel Macron ne s’y est soumis qu’une seule fois, c’était en 2020, lors du premier déconfinement, et la veille du discours de politique générale de Jean Castex.