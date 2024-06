Interdiction des «emplois sensibles» aux binationaux : «Je n'aime pas cette façon de trier les Français», assure Gérald Darmanin

Le Rassemblement national souhaite "empêcher" les personnes avec une double nationalité d'occuper "des emplois extrêmement sensibles" dont la liste sera définie "par décret", a annoncé ce lundi le député Sébastien Chenu. La mesure d'interdiction portera sur "des emplois extrêmement sensibles, par exemple des gens qui soient binationaux russes pour occuper des postes de direction stratégique dans la défense", a expliqué le député sur TF1.

Interrogé sur cette proposition lors de sa conférence de presse pour présenter son programme, Jordan Bardella, a répondu : "Je vous confirme que les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens français et aux nationaux français". Face à cette mesure, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et invité de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, estime que la mesure, n'est pas cohérente avec ses actes. "Je n'aime pas cette façon de trier les Français avec les binationaux", décrit-il au micro de Laurence Ferrari.

"Il raconte n'importe quoi à n'importe quel moment"

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer veut rappeler que Jordan Bardella travaille lui-même avec des personnes avec la double nationalité. "Monsieur Meyer Habib est franco-israélien et il est investi par Monsieur Bardella. Donc, on peut être député binational, ça ne pose pas de problème à Jordan Bardella, mais on jette l'eau propre sur trois millions de franco-américains, franco-algériens, franco-portugais, franco-marocains, alors que Monsieur Bardella soit cohérent", souligne-t-il tout en ajoutant que le chef du RN n'est "pas prêt pour le pouvoir".

"Il raconte n'importe quoi à n'importe quel moment", tient-il à signaler. Gérald Darmanin comprend que de nombreuses personnes sont en colère et séduites par le programme du Rassemblement national, mais dénonce que Jordan Bardella "divise la nation". "En revanche, si jamais il pense que la binationalité, c'est dangereux, qu'il la supprime ou qui n'investissent pas par exemple des franco-israélien", ponctue-t-il au micro de La Grande interview Europe 1-CNews.