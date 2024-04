Insee : le flux de personnes immigrées arrivées en France en 2022 en hausse par rapport aux années précédentes

D'après le dernier baromètre de l'Insee publié jeudi sur les flux migratoires, le nombre d'immigrés entrés en France en 2022 est en net augmentation par rapport aux années précédentes.

Une hausse de 35% par rapport à 2021

Le chiffre est au plus haut depuis le début de la mesure de l'Insee il y a 18 ans : 331.000 immigrés sont entrés en France en 2022, soit une augmentation de 35% par rapport à 2021 et de 21% par rapport aux deux points hauts enregistrés avant la crise sanitaire en 2018 et 2019. Une forte hausse qui s’explique notamment par le contexte de guerre en Ukraine. Ainsi, entre 2021 et 2022, le nombre d’entrées d’ukrainiens en France a été multiplié par près de 30. Des ressortissants ukrainiens qui pour les deux tiers sont des femmes.

Selon l'Insee, sept millions d'immigrés vivaient en France en 2022, soit 10,3% de la population totale. À titre de comparaison, la population immigrée représentait 7,4% de la population vivant en France en 1975 et 5% en 1946.