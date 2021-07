INFORMATION EUROPE 1 - L'allocution d'Emmanuel Macron durera plus de 30 minutes

INFO EUROPE 1

Ce lundi soir à 20h, ce sera la huitième allocution d’Emmanuel Macron aux Français depuis le début de la crise sanitaire. Alors que la quatrième vague menace, notamment à cause du variant Delta, la question sanitaire est redevenue la priorité de l’exécutif. L’allocution d'Emmanuel Macron sera longue, même très longue : plus de 30 minutes.

"Ca va couter cher de ne pas être vacciné"

Emmanuel Macron a également prévu de faire une présentation avec de nombreux graphiques. Selon un ministre, l’idée est vraiment d’essayer de "convaincre voire de cogner sur les non vaccinés". Ce membre du gouvernement poursuit : "Ca va coûter cher de ne pas être vacciné". Non pas en coût financier, puisque le président ne devrait pas annoncer le déremboursement des tests PCR avant la fin de l’été. En revanche, le coût concernera la vie sociale, car le président devrait annoncer une extension assez large du pass sanitaire. Conséquences : les vaccinés auront beaucoup plus de droits et d’accès que les non vaccinés. En fin d'après-midi, des négociations étaient encore en cours entre Bercy et l’Élysée pour savoir quels lieux seront soumis au pass sanitaire.

Le vaccin doit par ailleurs être rendu obligatoire pour tous les soignant et tous les personnels en contact avec des publics fragiles. De nouvelles jauges pourraient aussi être annoncées dans les lieux publics. Mais, rassurez-vous, si vous avez prévu de vous marier cet été, vous ne serez pas obligé de décaler la date !

Un remaniement plus à l'ordre du jour ?

Emmanuel Macron devrait en outre annoncer une mesure à destination de la jeunesse, mais pas forcément la garantie jeune, jugée trop coûteuse. S’agissant des contrôles aux frontières, ils devraient être renforcés mais, selon plusieurs sources concordantes, il sera quand même possible de voyager en Espagne ou au Portugal, sous certaines conditions.

Pour terminer, concernant un éventuel remaniement, plus personne n’en parlait ce lundi après-midi à l’Élysée.