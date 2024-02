INFO EUROPE 1 - Les Jeunes Républicains lancent une campagne de soutien aux agriculteurs

15.000 tirages. L'ambition des Jeunes Rrépublicains est à la hauteur de l'événement. Dès vendredi, une campagne de collage nationale débutera partout en France, en guise de soutien aux agriculteurs. L'objectif selon Guilhem Carayon, le président des Jeunes LR, est de "montrer le soutien de notre mouvement de jeunesse aux agriculteurs et mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir des avancées pour le monde agricole". Cette initiative vient accompagner le livret blanc sur l'agriculture des Républicains, présenté ce mercredi 31 janvier, par le député Julien Dive.

L'affiche de soutien des Jeunes Républicains aux agriculteurs

L'action du gouvernement, jugée insuffisante

Dans le viseur des Jeunes LR, le gouvernement de Gabriel Attal, responsable selon eux de l'intensification de la colère agricole, et les annonces faites ce jeudi à Matignon, qui sont jugées insuffisantes. "Il va falloir passer de la parole aux actes, ce qui en Macronie est souvent plus problématique. Emmanuel Macron et Gabriel Attal sont à eux deux la principale cause des problèmes qu’ils veulent aujourd’hui résoudre avec une baguette magique. Comment les croire ?" interroge Guilhem Carayon.

Le président des Jeunes LR pointe particulièrement "la surtransposition des normes européennes qui créent une inflation normative insupportable pour les agriculteurs, responsable de la concurrence déloyale que subissent les agriculteurs et responsable des projets européens soutenus par les députés renaissance au Parlement européen qui organisent la décroissance agricole". Les Jeunes Républicains vont donc entamer leur travail de terrain, et tout particulièrement avec le syndicat des jeunes agriculteurs. "Nos propositions sont très proches des leurs" concède Guilhem Carayon avant de conclure en leur assurant son soutien : "On sera toujours aux côtés des JA, parce qu’ils incarnent la France du bon sens, la France du travail qui ne demande qu’à vivre dignement".