Mondial de l'auto : le duo de YouTubeurs Vilebrequin présente sa voiture et attire les foules

280.000 visiteurs annoncés par les organisateurs du Mondial de l'auto avant même la fin de celui-ci, qui se clôturera ce dimanche soir. Après quatre ans d'absence, cette édition est marquée par l'absence de certains constructeurs historiques et l'émergence de nouveaux acteurs de l'automobile. Des constructeurs asiatiques, beaucoup d'électrique, de l'hydrogène et même des influenceurs. L'un des stands les plus animés du salon et situé dans le hall 6, juste à côté de Renault. Et il attire un public qui fait baisser la moyenne d'âge.

"Ils m'ont décidé à venir"

"Cette année, ce sont eux qui m'ont décidé à venir." Comme Clément, ils sont des centaines à se relayer chaque jour sur le stand le plus visité du Mondial de l'auto. Loin des constructeurs classiques, Vilebrequin, ce sont deux YouTubeurs de 28 et 29 ans, qui comptent 2 millions d'abonnés sur la plateforme, dont Théo, 21 ans. "Ce sont deux débiles qui font des trucs débiles et ils ont le droit, on les aime bien donc on est venus les voir", sourit-il. Souvent déjantés, parfois informatifs, c'est ce cocktail qui plaît à Eléonore, 19 ans, venue avec plusieurs amis, tous des passionnés de sport automobile. "Dans leur dernière vidéo par exemple, ils se demandaient comment rouler sans pneus. C'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Ils le font, c'est drôle, et ça nous permet de les voir essayer des choses qu'on ne ferait jamais", explique-t-elle.

Stars malgré eux, Sylvain et Pierre sont fiers de présenter une voiture sortie de leur imagination et fabriquée grâce aux dons de leur communauté. "À la base, c'était une blague et finalement, c'est vraiment un Fiat Multipla qui fait plus de 1000 chevaux, et il est sur le stand du Mondial de Paris. Les gens viennent le voir et c'est grâce à eux qu'il est là. C'est incroyable, on est super contents", se réjouit Pierre. "Un peu comme un constructeur, on a fait notre première mondiale", ajoute Sylvain en souriant. Vilebrequin, le stand qui symbolise à lui seul le slogan de ce Mondial du nouveau monde automobile.