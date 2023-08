INFO EUROPE 1 - Huis-clos, photos interdites... Les coulisses de la rencontre entre Macron et les chefs de partis

Emmanuel Macron recevra mercredi les partis représentés au Parlement à la Maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'"initiative politique d’ampleur" annoncée par le chef de l’État. L’Elysée insiste sur les caractères solennel et confidentiel de cette rencontre. Les photos seront interdites, la presse sera tenue à l’écart et les participants ne pourront pas échanger avec l’extérieur.

La Maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis sera en quelque sorte coupée du reste du monde pour cet après-midi suivi d’un diner de travail.

Collaborateurs du président et des chefs de partis ont interdiction de se rendre sur place

Même les collaborateurs du président et des chefs de partis ne seront pas autorisés à se rendre sur place. "C’est une mise en situation loyale pour sortir des postures, et avoir des discussions sincères et concrètes", souligne un conseiller de l’exécutif qui promet que les échanges iront "bien au-delà de l’agenda du gouvernement et même de celui des oppositions".

"Le président veut véritablement tendre la main à toutes les forces politiques représentées au Parlement et écouter ce que leurs chefs de files ont à dire", insiste un collaborateur. "L’unité et la concorde", c’est le thème principal retenu par l’Elysée pour cette journée à Saint-Denis avec trois sous-thèmes pour structurer les discussions : d’abord la situation internationale, ensuite les institutions, l’organisation du territoire et la simplification de l’action publique, enfin tout ce qui à trait au "faire nation". Aucun communiqué final ne sera publié à l’issue des échanges qui devraient se terminer vers minuit.