Inflation : le blocage des prix, "une mesure simple et efficace"

INTERVIEW

Après l'énergie et le carburant, la baguette pourrait bien elle aussi passer un cap symbolique. Car c'est en effet au tour du prix du pain d'augmenter. Comment faire face à cette hausse des prix, qui touche de plus en plus de secteurs ? Le gouvernement a pour l'heure opter pour une "indemnité inflation". Une mesure que le député de la France Insoumise Adrien Quatennens, invité d'Europe Matin mercredi, ne juge pas durable. Il est en effet revenu sur les solutions que propose son parti pour lutter contre l'inflation.

"Le blocage des prix sur les produits de première nécessité est une mesure utile. Sur l'énergie par exemple, c'est le concours Lépine des solutions. Mais la vérité c'est que ce que vous gagnerez à la pompe vous le paierez demain en impôts. Sur le chèque énergie c'est pareil, c'est le contribuable qui le finance. En revanche on ne parle pas assez du blocage des prix qui est une solution simple et efficace, que Jean-Luc Mélenchon a proposé", a-t-il expliqué.

"Le code du commerce le permet. Pendant la guerre du Golf on a bloqué le prix du pétrole, pendant la crise sanitaire on a bloqué le prix du gel hydroalcoolique. Là, nous sommes dans une situation exceptionnelle où les gens sont pris à la gorge. Donc ce n'est pas en versant une prime extrêmement aléatoire de 100 euros, ou alors il va falloir en cracher souvent, que les choses vont changer. Parce que les effets de marché vont continuer à faire monter les prix", a encore affirmé le député.

