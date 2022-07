Inflation : la prime pour les trajets domicile-travail pourra atteindre jusqu'à 300 euros

La prime que le gouvernement mettra en place dès le 1er octobre pour aider les salariés qui prennent leur voiture pour se rendre au travail atteindra jusqu'à 300 euros, en fonction du revenu et de la distance parcourue, a annoncé jeudi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Une mesure qui concerne également les alternants.

Majoration de 50% possible

"L'indemnisation sera de 200 euros" pour les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 9.400 euros "et de 100 euros" pour celles dont le revenu fiscal est situé entre 9.400 et 14.100 euros, avec "une majoration de 50% pour tous ceux dont le travail est à plus de 30 km de leur lieu d'habitation", a-t-il précisé à la sortie du Conseil des ministres.

Une mesure dégainée alors que selon l'Insee, le pouvoir d'achat des Français devrait reculer de 1% en 2022, plombé par une inflation qui atteindrait 5,5% en moyenne sur l'année, du jamais vu depuis 1985.