Inflation, assurance chômage... Elisabeth Borne s'apprête à rencontrer la CPME et le Medef

Elisabeth Borne sera sur le pont lundi pour parler climat. Mais elle n'échappera pas non plus à l'agenda social. La Première ministre va recevoir la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), mais également le Medef. Sur l'inflation par exemple, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, estime que les entreprises ont vraiment joué le jeu puisque le salaire moyen des employés du privé a augmenté ces derniers mois.

"Assez peu de conflits sociaux dans les entreprises pour les salaires"

"Plus 5,8 %, on est quasiment à l'inflation, on peut faire mieux, mais à un moment, on ne peut donner que ce qu'on a", estime Geoffroy Roux de Bézieux. "Les marges sont aussi comprimées. On continue à négocier. Mais je remarque simplement qu'il y a assez peu de conflits sociaux dans les entreprises pour les salaires."

Des patrons sont aussi vent debout contre les autres revendications des syndicats, la mise sous conditions des aides publiques aux entreprises ou l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage qui durcit les conditions d'indemnisation. "Le chômage est au plus bas, tous les secteurs recrutent. Je pense qu'il faut laisser le système tel quel et pas pour des raisons d'affichage politique, remettre en cause un système qui vient d'être modifié", reprend le président du Medef.

Et à l'issue de ces concertations, le gouvernement veut organiser une réunion multilatérale avec tous les partenaires sociaux afin d'avancer sur l'agenda social post retraites. Elles pourraient avoir lieu avant la fin du mois de mai.