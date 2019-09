Incendie à Rouen : "Ce qu'il se passe est grave et l'État est intervenu tout de suite", défend Gérald Darmanin

INTERVIEW

Trois jours après l'incendie d'une usine Lubrizol à Rouen, qui a entraîné des retombées de suie et de particules de pollution, les interrogations demeurent. En dépit des communications répétées du gouvernement et de la préfecture, les critiques pleuvent sur la gestion de l'incident. Invité du Grand Rendez-Vous dimanche, sur Europe 1, Gérald Darmanin a répondu notamment aux accusations sur le manque de transparence des autorités.

"Ce qui se passe à Rouen est grave et l'État est intervenu tout de suite", a-t-il martelé. "Quatre ministres se sont déplacés", la "fermeture immédiate des écoles" a été décidée et "des communications institutionnelles" ont été faites. "Et en même temps on peut comprendre une forme de psychose qui s'est installée", a reconnu le ministre. "Ce qu'il faudra faire, c'est publier l'intégralité des études, des analyses."

