Immigration : Marion Maréchal se rend ce jeudi à Lampedusa

Marion Maréchal, tête de liste du parti d'Éric Zemmour aux prochaines élections européennes, a annoncé se rendre jeudi sur l'île italienne de Lampedusa où 7.000 migrants ont débarqué ces dernières heures, afin de "soutenir les Italiens". L'ancienne députée doit arriver sur place en début de soirée.

Un centre d'accueil débordé

La petite île située entre la Sicile et la Tunisie fait face depuis plusieurs jours à un afflux de bateaux de migrants en provenance d'Afrique du Nord, accueillant plus de 7.000 personnes, soit l'équivalent de l'ensemble de la population locale. Le centre d'accueil de l'île, construit pour accueillir moins de 400 personnes, est débordé, avec des hommes, des femmes et des enfants obligés de dormir dehors sur des lits de fortune en plastique, la plupart enveloppée dans des couvertures de survie.

"Tout le monde a vu les images extrêmement impressionnantes de cette submersion migratoire, dont ce n'est malheureusement que le début", a indiqué à l'AFP la numéro deux du parti d'extrême droite Reconquête, en soulignant que "Lampedusa n'est pas uniquement la frontière de l'Italie mais de toute l'Europe". "D'une certaine manière, la France et le gouvernement français sont responsables, puisqu'ils avaient par exemple accueilli l'Ocean Viking (un navire humanitaire, ndlr) à Toulon" en novembre dernier, a-t-elle encore fustigé.

"Je veux rendre compte de la situation et apporter un message de soutien public aux Italiens", a ajouté l'ancienne députée RN, passée dans le camp zemmouriste, en affirmant que "dans une semaine, ces migrants seront chez nous, à Nice ou à Menton".

Reconquête, soutien de la formation Fratelli d'Italia

Reconquête est un soutien de la formation post-fasciste Fratelli d'Italia, dont est issue la cheffe du gouvernement transalpine, Giorgia Meloni. Mercredi, l'Allemagne avait annoncé suspendre l'accueil volontaire de demandeurs d'asile en provenance d'Italie, prévu par les accords européens, en raison d'une "forte pression migratoire" et du refus de Rome d'appliquer ces mêmes accords.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pour sa part annoncé des renforts dans la lutte contre l'immigration clandestine à la frontière avec l'Italie, où les autorités évoquent un doublement du nombre de migrants, lors d'une visite à Menton dans les Alpes-Maritimes en début de semaine.