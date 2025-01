Ce mardi, François Bayrou a présenté le comité interministériel de contrôle de l'immigration en Conseil des ministres, à l'Elysée, comme il l'avait annoncé dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale le 14 janvier dernier. À quoi va-t-il servir ? Europe 1 fait le point.

Il l'avait annoncé lors de son discours de politique générale le 14 janvier dernier. François Bayrou a réactivé le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Le décret a été présenté ce mercredi matin en Conseil des ministres à l'Élysée. Concrètement, comment ce comité va-t-il fonctionner ?

Le comité interministériel de contrôle de l'immigration est un dispositif qui existait déjà sous Nicolas Sarkozy, qui n'était plus utilisé et que Bruno Retailleau a beaucoup insisté pour remettre au goût du jour. Il fonctionne précisément comme les cellules interministérielles de crise sous l'autorité de Matignon.

"Avoir des orientations interministérielles cohérentes et précises"

Il doit permettre de trancher certains sujets de manière rapide et concrète avec le ministre du Budget, sur l'aide médicale d'État, par exemple, celui des Solidarités pour les prestations sociales aux étrangers, ou avec le Quai d'Orsay pour les questions diplomatiques liées aux expulsions.

"Aujourd'hui, la volonté du ministre de l'Intérieur était de remettre ce comité interministériel qui avait été créé à l'occasion par Nicolas Sarkozy, qui avait bien fonctionné pour gérer les flux de l'immigration, avoir des orientations interministérielles cohérentes et précises", explique Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement.

Ce comité doit se réunir à des intervalles réguliers. Il est perçu place Beauvau comme étant un levier non négligeable pour agir concrètement sur le sujet migratoire.

Chez les Républicains et au Rassemblement national, en revanche, les députés se montrent beaucoup plus prudents. Ils se montrent même inquiets, à l'idée que le dispositif ne serve à enterrer ces questions, et ce, en sachant que François Bayrou a d'ores et déjà indiqué qu'il n'y aurait pas de nouvelle loi immigration.