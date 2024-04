Immigration : à Mayotte, Marine Le Pen tacle Gérald Darmanin sur l'opération Wuambushu

Un an après le lancement de l'opération Wuambushu contre l'immigration clandestine à Mayotte, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lancé cette semaine le deuxième volet intitulé "Mayotte place nette". L'occasion idéale pour Marine Le Pen, la cheffe de file des députés RN en déplacement sur place ce samedi, de revenir sur les résultats décevants de cette opération et de tacler le locataire de la place Beauvau.

"Des mesures de rétorsion extrêmement fermes"

La finaliste des deux dernières élections présidentielles dénonce un coup de communication de la part de Gérald Darmanin, sans avoir retenu les leçons de l'échec de Wuambushu 1. Selon la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, aucun bilan n'a été fait. Et pour Marine Le Pen, avant de vouloir rétablir l'ordre à Mayotte, il faut attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire mettre la pression sur les Comores.

"On va siffler la fin de la récréation pour (que les Comores reprennent) leurs ressortissants. Et s'ils ne les reprennent pas, nous prendrons des mesures de rétorsion extrêmement fermes", insiste-t-elle. Parmi ces mesures, la suppression des visas ou le gel de l'ensemble des biens des dirigeants comoriens. Des propositions que Marine Le Pen porte depuis la présidentielle de 2022, et qui avaient permis à la candidate du Rassemblement national de recueillir près de 60% des voix à Mayotte.