«Il y a un malentendu avec moi, c’est ma blondeur», ironise Valérie Pécresse

INTERVIEW

En bonne position pour devenir la candidate de la droite à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse s'est récemment montrée beaucoup plus incisive dans ses propos contre le président de la République, Emmanuel Macron, qu'elle a récemment accusé d'avoir "cramé la caisse". Invitée de "Punchline", la présidente de la région Île-de-France assure avoir toujours été aussi "cash" mais qu'il y a eu un "malentendu" à son sujet à cause de sa blondeur.

"Les Français commencent à me découvrir"

"Il y a un malentendu avec moi, c'est ma blondeur", a-t-elle ironisé. "Je suis une femme forte. Je le prouve dans la façon dont je dirige ma région. Et j'ai toujours parlé comme ça". Pour Valérie Pécresse, beaucoup de Français commencent seulement à découvrir son profil car elle était jusqu'à présent "enfermée" dans son rôle de présidente de région. "Il y a eu la crise du Covid, puis les régionales. Mais j'ai un projet pour la France et je veux servir tous les Français", a-t-elle martelé. "Je ne lâche jamais rien".

"Je suis une femme de droite et une femme droite"

Si elle insiste sur son "leadership féminin", Valérie Pécresse assure néanmoins ne pas vouloir "jouer" sur le fait qu'elle est une femme. La présidente de la région Île-de-France dit "tracer son sillon droit", contrairement à Emmanuel Macron, qu'elle qualifie de président "zig zag" et "caméléon". "Je suis une femme de droite et une femme droite. J'ai envie de gagner et j'assume avoir un projet plus puissant, plus à droite et plus réformateur".

Valérie Pécresse en est persuadée : elle seule pourra battre Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin se sont d'ores et déjà ralliés à la candidate pour le second tour du Congrès LR, tournant le dos à Éric Ciotti, pourtant arrivé en tête du scrutin. Valérie Pécresse parviendra-t-elle à battre son concurrent LR, qui assume une ligne beaucoup plus dure ? Réponse samedi 4 décembre à 14h30.