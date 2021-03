"Il y a encore du boulot" pour féminiser la haute administration, selon Macron

"Il y a encore du boulot" pour féminiser les cabinets gouvernementaux, a déclaré lundi Emmanuel Macron, après une interview où la ministre de l'Egalité hommes-femmes Elisabeth Moreno regrettait la faible représentation des femmes dans son cabinet. "Aucun mouvement politique n'a mis autant de femmes députées" et "le groupe majoritaire est quasi paritaire", a affirmé le chef de l'Etat en marge d'une rencontre avec des entrepreneures à L'Ascenseur, pépinière rassemblant des associations œuvrant en faveur de l'égalité des chances, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

"On doit encore féminiser les cabinets"

"Les nominations qu'on fait, dans les postes de préfets, d'ambassadeurs, on est largement à nos chiffres" mais "on doit encore féminiser les cabinets, le vivier de hauts commissaires dans l'administration", et ce "exactement comme on le demande aux entreprises", a-t-il ajouté. "Je me félicite d'avoir réussi des choses", a-t-il ajouté. Mais "si on le demande aux entreprises il faut l'appliquer nous-mêmes", a-t-il ajouté, estimant qu'"il y a encore du boulot".

Elisabeth Moreno avait indiqué dimanche avoir reproché à Emmanuel Macron de ne pas donner "l'exemple" en n'ayant à ses côtés qu'une seule femme parmi ses plus proches conseillers. "Je lui ai dit : 'Monsieur le Président, vous ne donnez pas l'exemple'", a-t-elle affirmé lors du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro, en estimant que "si on prêche quelque chose d'aussi important, il faut donner l'exemple". Elle s'était en revanche félicitée que le gouvernement compte 51% de femmes. La liste des membres du cabinet du président de la République, consultable sur le site de l'Elysée, compte une liste de 60 noms, dont 19 femmes.