Egalité femme-homme en entreprise : "Le quota n'est pas satisfaisant mais reste essentiel"

INTERVIEW

Faut-il instaurer un quota dans les entreprises pour faire respecter l'égalité femme-homme ? Invitée d'Europe Soir, Marie Even, directrice générale adjointe du site marchand Cdiscount, répond par l'affirmative. "Les quotas sont une façon d'accélérer un mouvement qui doit se faire", affirme-t-elle. Si l'instauration d'un quota est même "essentielle", la directrice sait pour autant que "ce n'est pas une mesure satisfaisante en soi".

"Le constat d'un échec collectif"

Car au-delà de la question de la mise en place d'une telle mesure, Marie Even invite à se poser la question de sa nécessité. "On ne peut faire que le constat d'un échec collectif : ne pas avoir réussi à proposer aux femmes une vraie place en entreprise." Lucide, Marie Even sait que ce mouvement pourra se mettre en place rapidement dans certains secteurs, mais difficilement dans d'autres. Et notamment dans le sien, celui des nouvelles technologies.

Agir dès l'école...

Puisque, non seulement les femmes sont globalement absentes des entreprises de ce secteur, mais elles le sont aussi des formations qui amènent à ces métiers. "À peu près 15% des sorties d'écoles digitales sont des femmes" confirme-t-elle. C'est pourquoi, Marie Even préconise de travailler à "deux niveaux" : en entreprise, mais aussi "dès le collège". C'est d'ailleurs ce qu'a mis en place Cdiscount puisque l'entreprise "reçoit des collégiens et va dans les collèges pour montrer ce qu'est un métier dans le secteur de la Tech" mais aussi qu'une femme peut choisir cette voie au même titre qu'un homme.

... pour avoir confiance en soi

Mais au-delà des dispositifs, Marie Even affirme que les femmes "doivent s'emparer de leur destin" en se rendant compte qu'elles "ont, comme les hommes, tous les atouts [pour réussir]" et en prenant confiance en elles. C'est pour cela qu'au sempiternel conseil "de bien travailler à l'école" que la directrice donne à sa fille, elle ajoute : "il faut avoir de l'assurance et savoir s'imposer."