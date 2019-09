Hommage à Jacques Chirac dans les écoles : "les citoyens de demain se doivent de connaître son action et sa politique"

REPORTAGE

Ecoles et administration ont rendu ce lundi un dernier hommage silencieux au président Chirac. Le collège Flaubert, à Paris, n'a pas fait exception à la règle. A 15 heures précises, élèves et enseignants se sont tous tus pour observer ensemble une minute de silence.

Au collège Flaubert, ce moment avait une résonance particulière. Suivant les encouragements du Premier ministre, monsieur Chabanne, le professeur d’histoire géo, avait consacré le matin même une heure de son cours d’enseignement moral et civique à la mémoire de Jacques Chirac. "Les citoyens et citoyennes de demain, ce sera vous. Alors on se doit de connaître l'action et la politique menées par cet homme d'Etat que fut Jacques Chirac... Que l'on soit d'accord ou non avec son action !", a-t-il expliqué à sa classe de quatrième.

Cours théoriques et ateliers

Après une première partie de cours théorique, les élèves ont pris la direction de la salle informatique. En petits groupes, ils ont traité chacun d'un aspect de la vie de Jacques Chirac, grâce à des ressources pédagogiques en ligne. Lucie et ses camarades ont choisi d'approfondir son parcours politique. "Pour l'instant, on a écrit qu'il a passé 12 années à la tête de l'Etat, et que la préservation de la planête était son dernier combat", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Autre sujet abordé : le fameux discours de Jacques Chirac sur la rafle du Val' d'Hiv'. Dans la classe, aucun élève n'en avait entendu parlé avant. "C'est un hommage ?", a demandé Jeanne. Monsieur Chabanne a expliqué que c'était bien davantage : la première reconnaissance de l'Etat français dans la déportation des juifs.