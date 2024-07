Hérault : trois macronistes se désistent, sans consigne de vote

"Hier soir, j'avais décidé de me maintenir", a expliqué à l'AFP le candidat Horizons de la quatrième circonscription, Jean-François Eliaou (22,56%): "Puis, ce matin, j'ai fait les comptes. Le nombre de voix qui me sépare de la candidate RN est hors de portée. J'ai longuement échangé avec Edouard Philippe. Je me retire, mais sans donner aucune consigne de vote".

Dimanche soir, le chef du parti Horizons avait donné pour consigne de ne laisser aucune voix "ni au RN, ni à LFI". "Je ne demande à personne de voter ni pour l'un ni pour l'autre", a poursuivi le candidat de la majorité, évoquant Sébastien Rome (33,00%), qui lui avait ravie cette quatrième circonscription lors des législatives 2022, et Manon Bouquin, la candidate RN arrivée en tête dimanche (41,26%).

"Je ne me représente pas"

"Sébastien Rome va perdre et il ne pourra pas m'imputer sa défaite", a-t-il conclu. Dans la troisième circonscription, Laurence Cristol (Renaissance), a elle aussi choisi de se retirer. Ancien soutien des ex-Premiers ministres de droite François Fillon et Alain Juppé, la députée sortante, élue en 2022, était notamment rapporteure pour le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie.

"Je ne me représente pas", a déclaré Laurence Cristol à l'AFP, "il faut accepter la réalité des urnes". Le duel de second tour verra s'affronter une candidate RN et une socialiste, Fanny Dombre-Coste, députée de 2012 à 2017.

Dans la foulée de ces deux désistements annoncés en cascade lundi après-midi, le député sortant Renaissance Patrick Vignal, dans la 9e circonscription héraultaise, a finalement lui aussi annoncé son retrait auprès de nos confrères de Midi Libre, laissant place à un duel de second tour entre RN et LFI.

Pas de nouvelle de Patricia Mirallès, députée sortante de la première circonscription de l'Hérault

Patricia Mirallès, députée sortante de la première circonscription de l'Hérault, secrétaire d'Etat depuis 2022 auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, n'avait pas encore communiqué son choix de se maintenir ou pas lundi soir.

Troisième, avec 22,54% des suffrages, elle a été devancée par Jean-Louis Roumégas (34,04%), ex-député écologiste sous Hollande de 2012 à 2017, et Josyan Oliva (34,11%), investi par l'alliance RN-Ciotti, en tête pour 40 voix.