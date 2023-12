Hanouka à l'Elysée : Macron évoque une cérémonie «dans un esprit qui est celui de la République et de la concorde»

Emmanuel Macron a affirmé vendredi ne pas regretter "du tout" la célébration à l'Élysée du début de la fête juive de Hanouka, assurant que cela avait été effectué "dans un esprit qui est celui de la République et de la concorde".

"La laïcité, ce n'est pas l'effacement des religions"

Le chef de l'État a reçu jeudi soir le prix annuel Lord-Jakobovits de la Conférence des rabbins européens (CER) qui récompense la lutte contre l'antisémitisme et la sauvegarde des libertés religieuses. À cette occasion, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a allumé la première bougie du candélabre pour Hanouka à l'Élysée. La vidéo, largement diffusée et visionnée sur les réseaux sociaux, s'est accompagnée de vives critiques de toutes parts pointant une atteinte au principe de laïcité.

"Le pays, parfois, s'embrase. Hier, je recevais des rabbins de l'Europe entière qui me remettaient un prix reconnaissant la lutte de la France contre l'antisémitisme. À l'issue de cette cérémonie, j'ai allumé la bougie du souvenir qui revenait d'Auschwitz. Ensuite, c'est le grand rabbin qui a allumé la bougie de Hanouka. Tout ça a été fait d'ailleurs en présence de tous les autres cultes qui étaient invités, qui étaient là et dans un esprit qui est celui de la République et de la concorde. La laïcité, ce n'est pas l'effacement des religions. C'est le fait que chacun a le droit et la liberté de croire et de ne pas croire. Si le président de la République s'était prêté à un geste cultuel ou avait participé à une cérémonie, ce ne serait pas respectueux de la laïcité. Le président de la République, que je suis, est respectueux de la laïcité. Je considère que c'est une voie de liberté", a-t-il déclaré alors qu'il visitait le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris.

