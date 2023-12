Hanouka à l'Élysée : pour Agnès Pannier-Runacher, «on monte en épingle de vaines polémiques»

"Une atteinte à la laïcité", "une faute historique et irréparable"... Ce jeudi soir, à l'Élysée, le grand rabbin de France Haïm Korsia a allumé une bougie à l'occasion de la fête juive de Hanouka, en présence d'Emmanuel Macron. De nombreux élus de gauche ont dénoncé une séquence contraire à la laïcité. Le chef de l'État a-t-il enfreint le principe de laïcité et notamment la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État en France ? Pour Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews ce vendredi, "on monte en épingle de vaines polémiques".

"Une polémique décalée avec la réalité des faits"

"Je vais remettre les points sur les i. C'est une polémique qui est décalée avec la réalité des faits. Il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le combat du président et du gouvernement sur la laïcité. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a interdit le port de l'abaya à l'école ou qui, encore ces dernières semaines, a interdit des associations qui portent atteinte à la laïcité", a-t-elle déclaré.

Une séquence d'autant plus choquante pour certains puisque Emmanuel Macron n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme. "Je crois qu'on essaye de monter des choses en épingle alors que la position du gouvernement et du président de la République est très claire. Nous soutenons la laïcité, nous luttons contre toutes les formes d'intolérance contre toutes les communautés de notre pays, quelle que soit leur religion, qu'il s'agisse des musulmans, des juifs, des catholiques ou des personnes non croyantes", a-t-elle insisté.

"Nous devons faire nation"

"Évidemment que c'est une atteinte à la laïcité", a soutenu Raquel Garrido au micro d'Europe 1. La députée de La France insoumise estime "que ce n'est pas la première fois qu'il y a atteinte de la part de l'Élysée". "Il doit être le président de tous les Français et à ce titre, respecter strictement ce qu'est le cadre laïc et donc ne jamais se prêter à quelque fête religieuse, quelle qu'elle soit", a assuré pour sa part le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

Pour la ministre de la Transition énergétique, "il est très désagréable de voir des oppositions politiques se jeter comme la misère sur le monde pour essayer de pointer une ambiguïté alors que nous devons faire nation, nous devons être unis et nous devons montrer que rien ne passera et surtout pas des attaques à la laïcité".

Sur les réseaux sociaux, la séquence a aussi choqué de nombreux internautes qu'ils jugent contraire à la laïcité. "Ces images me mettent mal à l’aise", "elles sont d’une confusion néfaste et puent le clientélisme", "va falloir m'expliquer pourquoi la crèche de Noël est problématique dans les administrations si on peut aller allumer les bougies de Hanouka à l'Élysée", ont-ils indiqué sur X (ex-Twitter).