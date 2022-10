Guerre en Ukraine : la France enverra des armes à Kiev en soutien de la guerre contre la Russie

La France maintient son soutien à l'Ukraine. Invité sur le plateau de France 2 ce jeudi, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi d'armes au pays en guerre contre la Russie. La livraison de six canons Caesar supplémentaires, prélevés sur une promesse de vente émise auprès du Danemark.

Le président russe Vladimir Poutine "doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions", a affirmé Emmanuel Macron, en reprochant à son homologue d'avoir fait le "choix" d'"installer" l'Europe "dans la guerre". "Nous devons tout faire pour que la paix revienne", a estimé Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron répond favorablement à Kiev

La grande nouveauté, c'est la livraison de matériels anti-aérien. Le chef de l'État a annoncé : "On va livrer des radars, des systèmes et des missiles anti-aériens pour protéger (les Ukrainiens) des attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones et de missiles."

Mais, "à un moment donné, j'espère le plus tôt possible, il faudra que toutes les parties prenantes reviennent à une table de discussions", même si selon le président ce ne sera sans doute pas dans les "prochaines semaines". Une négociation serait, in fine, aussi dans "l'intérêt" de Kiev, a-t-il dit. De son côté, le président bélarusse Alexandre Loukachenko aura des "problèmes" dans son pays s'il "décide de s'engager encore davantage dans cette guerre".