Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron va-t-il se rendre à Kiev ?

Le déplacement d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est se poursuit. Le président de la République a dormi cette nuit sur une base de l'OTAN en Roumanie où sont déployées des forces françaises. Ce mercredi matin, il a reçu la visite de son homologue roumain. Ils ont répondu tous les deux à la presse sur le tarmac de la base. Emmanuel Macron a été interrogé sur une éventuelle visite en Ukraine et il a une nouvelle fois entretenu le mystère. Il ne l'a pas confirmé, mais il ne l'a pas démenti non plus, tout en se disant persuadé qu'un nouveau dialogue pouvait s'ouvrir avec les Ukrainiens.

Scholz et Draghi doivent se rendre en Ukraine

"Je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signaux politiques clairs à l'égard de l'Ukraine et du peuple ukrainien, dans un contexte qui résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois", a déclaré le chef de l'État. "Le faire en prenant en compte la nécessaire unité des Européens, c'est tout le travail qui est le nôtre depuis plusieurs semaines. Et de le faire avant un Conseil européen qui aura à prendre des décisions importantes à cet égard", a-t-il ajouté.

Il faut dire que les planètes s'alignent pour une éventuelle visite à Volodymyr Zelensky. Il apparait inconcevable qu'Emmanuel Macron ne se rende pas à Kiev alors qu'il se trouve ce mercredi après-midi à quelques kilomètres seulement de la frontière. Une visite qui aurait des allures de symboles puisque la France est à la tête du Conseil de l'UE le 1er janvier dernier. Mais celle-ci s'achève le 30 juin, donc il y a urgence pour le président français.

Plusieurs de ses homologues européens, comme l'Allemand Olaf Scholz et l'Italien Mario Draghi, ont prévu de se rendre prochainement en Ukraine, à en croire plusieurs médias européens.