Pourquoi la France va-t-elle renforcer sa présence militaire en Moldavie ?

ANALYSE

Emmanuel Macron est en Roumanie depuis mardi soir. Il visite la base otanienne de Constanta sur les rives de la mer noire où 500 soldats français participent à une mission de réassurance et de protection des frontières. Il se rendra en Moldavie en milieu de journée. La Moldavie, elle aussi, s’inquiète pour sa sécurité. Notamment à cause de la Transnistrie, enclave occupée par les Russes sur la frontière ouest de l’Ukraine. Les militaires français sont plutôt pessimistes.

Chaque camp se renvoie la faute

Plusieurs incidents et des explosions ont en effet eu lieu ces dernières semaines dans cette bande de terre à cheval entre la Moldavie et l’Ukraine et contrôlée par les pro-russes. Sans que l’on sache précisément qui les a déclenchés. Chaque camp se renvoie la faute.

Un gradé confie à Europe 1 que ce serait sans doute, après la conquête du Donbass, un des objectifs du Kremlin : tenter de gagner Odessa et provoquer des troubles en Transnistrie pour priver l’Ukraine de tout accès à la mer noire. Ce qui explique l’importance pour la France de monter en puissance dans cette région pour que le conflit ne s’étende pas aux frontières européennes.

Une présence militaire française renforcée

Elle renforcera d'abord sa présence sur place avec un millier d’hommes d’ici un an, contre 500 soldats français aujourd’hui. Du matériel plus lourd, des véhicules blindés, des chars Leclerc vont aussi arriver. La France y a déjà déployé sa batterie Mamba, matériel militaire de haute technologie. Deux fois huit missiles de moyenne portée qui peuvent neutraliser à tout moment un drone, un avion de chasse voire un missile de croisière.

Emmanuel Macron sera à Chisinau à la mi-journée, reçu par la présidente moldave. C'est une visite stratégique et symbolique puisque le dernier président français à s’y être rendu était Jacques Chirac, en 1998.