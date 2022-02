Guerre en Ukraine : «Emmanuel Macron est dans son rôle de chef des armées»

La campagne présidentielle est percutée par le début de la guerre en Ukraine. Une situation qui donne à Emmanuel Macron une stature de chef d'État en première ligne face à la crise. Invité sur Europe Matin Week-End samedi, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer est revenu sur cette crise et sur le rôle joué par le président.

Le rôle "bien particulier" de la France à l'échelle internationale

"Il est dans son rôle de chef d'Etat, très bien défini constitutionnellement, en tant que chef des armées. Pour le monde entier les choses sont différentes à partir du moment où il y a une guerre mais chacun voit bien quel est l'ordre des priorités", a-t-il affirmé en référence à la candidature pas encore annoncée d'Emmanuel Macron et retardée par le contexte international. "Il faut que l'on soit tous mobilisé par rapport à cet enjeu considérable", a-t-il assuré.

LIRE AUSSI - Présidentielle : pourquoi la guerre en Ukraine peut profiter à Emmanuel Macron

Pour Jean-Michel Blanquer, tout doit en effet "être tenté". "Nous devons à la fois montrer de la fermeté et de la capacité diplomatique", a-t-il poursuivi. "La France dans ce type de situation a un rôle bien particulier à l'échelle internationale. On attend toujours d'elle de la créativité, de la capacité d'initiative et il est évident que beaucoup de regards sont tournés vers notre président pour contribuer à trouver de bonnes solutions pour le futur."