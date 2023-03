Grève : «Faisons entrer le mois de mars dans l'Histoire de France», souhaite François Ruffin

La "France sera à l'arrêt" promettent les syndicats. Entre la poursuite des débats sur le projet de loi de la réforme des retraites au Sénat - ainsi que le vote attendu sur le report de l'âge légal de départ - et la mobilisation du 7 mars, c'est une semaine cruciale qui s'annonce pour Emmanuel Macron et son gouvernement. François Ruffin, député "Picardie debout" de la Somme sera aux côtés des manifestants. "Cela fait des mois que sept Français sur dix disent non à cette réforme. Le président Macron, Élisabeth Borne ne l'entendent pas donc malheureusement, on en est là [et] je pense que si c'est le patron d'Amazon, qui prend son téléphone et qui dit 'monsieur Macron, arrêtez vos bêtises', je pense que monsieur Macron est plus à même d'écouter Jeff Bezos à qui il a remis la Légion d'honneur, que d'écouter les Français qui travaillent", a-t-il lancé au micro d'Europe 1.

"Cette France mérite le respect"

Entre 1,1 et 1,4 million de manifestants pourraient défiler partout mardi en France. "Je souhaite que le mois de mars rentre dans notre Histoire de France. C'est un livre qui a une page blanche, maintenant ce sont aux gens qui m'écoutent de l'écrire ou non", a poursuivi le député précisant que le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans ne doit plus faire partie de la réforme des retraites. "C'est extrêmement injuste de repousser de cette manière-là."

D'après François Ruffin, "au-delà de la demande sur les retraites, il y a la demande sur les salaires". "La France qui se manifeste c'est une France qui se lève tôt, c'est une France qui va au boulot, c'est une France qui prend son auto et c'est une France qui a mal au dos. Cette France là, je pense qu'elle mérite le respect. Demain, c'est une marche de la fierté", a-t-il ajouté.

