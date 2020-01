Grève des avocats : "Nous ne pouvons pas construire un système universel en laissant dehors un certain nombre de professions"

INTERVIEW

Alors qu’un huitième appel à la grève et à la manifestation a été lancé contre la réforme des retraites, les avocats restent toujours largement mobilisés contre le projet du gouvernement. Ils reprochent notamment à la garde des Sceaux de ne pas suffisamment plaider leur cause, et les spécificités de leur profession. "Nous ne pouvons pas construire uns système universel en laissant dehors un certain nombre de professions", a martelé Nicole Belloubet mercredi, au micro de Sonia Mabrouk, dans la matinale d'Europe 1.

"Les avocats, pour des raisons liées à l’histoire de leur régime, ont comme position de principe qu’ils ne veulent pas renter dans le régime universel des retraites", explique la ministre de la Justice. "Dès lors que l’on est dans le régime universel, on peut imaginer de solution pour prendre en compte les spécificités et les singularités", plaide-t-elle.