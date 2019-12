Grève à la SNCF et à la RATP : "Il y aura bien sûr des remboursements"

INTERVIEW

"Bien sûr, il y aura des remboursements." Vendredi, sur Europe 1, la ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne a promis des remboursements pour les usagers touchés par les grèves à la SNCF et à la RATP, qui durent depuis maintenant 16 jours et qui vont continuer durant les vacances de Noël. "Des discussions doivent avoir lieu entre la présidente de la région Île-de-France et les deux organisations", a-t-elle cependant affirmé pour évacuer la question du montant de ces remboursements.

Pas de "rognage" des remboursements ?

Jeudi, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse avait publiquement demandé des remboursements pour les usagers franciliens de la RATP et de la SNCF. "On sera attentifs à ce qu'il y ait un remboursement", lui répond vendredi matin la ministre. "Il faudra qu'il y ait des remboursements qui tiennent compte de ces situations, quand les gens n'ont pas eu tout le service qu'ils ont l'habitude d'avoir."

Dans cette optique de remboursement, les deux entreprises devraient faire valoir le service minimum, qui pourraient leur permettre de ne rembourser que partiellement les usagers. "Je ne pense pas que les deux entreprises soient dans l'idée de rogner les remboursements", estime la ministre de la Transition écologique et solidaire, dont les Transports font partie du champ de compétence.

Une plateforme dès début janvier

Dans les faits, Île-de-France Mobilités, l'autorité régionale des transports de la région, va mettre en place "une plateforme de remboursement" sur son site vianavigo.com pour permettre aux voyageurs, "dès le 1er janvier, d'y demander le remboursement", expliquait jeudi Valérie Pécresse.

Mais pour cela, "il faut encore l'accord des opérateurs pour ce remboursement et je demande à l'État, tutelle politique et économique de ces opérateurs, de faire ce geste", insistait Valérie Pécresse. Par la voix de la ministre, sur notre antenne, le gouvernement lui renvoie donc la balle pour mener les discussions avec les deux entreprises publiques.