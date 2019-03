Grand débat : 86% des Français pour un changement de politique économique et sociale

Près de neuf Français sur dix (86%) pensent qu'il faudra "réorienter la politique économique et sociale actuelle" à l'issue du grand débat, selon un sondage Viavoice publié mercredi. Une forte majorité se prononce également pour la rénovation des "institutions et de la démocratie" (78%) et 64% jugent souhaitable d'organiser un référendum "sur une ou plusieurs propositions issues de ce débat", contre 23% d'un avis contraire.

Une majorité (62%) se dit aussi favorable à l'inscription dans la Constitution d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC) "permettant de convoquer un référendum si une pétition recueille un nombre suffisant de signatures", contre 24% d'une opinion inverse, selon cette enquête pour la Fondation Jean Jaurès et La revue civique. Mais les Français souhaitent qu'un éventuel RIC, l'une des revendications prioritaires des "gilets jaunes", soit étroitement encadré et en particulier qu'il ne remette pas en cause "la Constitution ou les libertés fondamentales" (77%).

47 % des Français affirment soutenir les "gilets jaunes"

Pour 43% des personnes interrogées, "la démocratie française fonctionne bien", soit 9 points de plus qu'en septembre dernier, mais 54% pensent le contraire. Quatre mois après le début du mouvement, une majorité de Français (57%) continue par ailleurs de se dire "gilets jaunes" (10%) ou de les soutenir (47%). Ils sont en revanche partagés sur l'impact du mouvement sur la démocratie. Pour 20% cet impact a été "plutôt positif", pour 24% "plutôt négatif" et pour 45% "à la fois positif et négatif".

Le grand débat pour sortir de la crise est "une bonne chose" pour 58% des personnes interrogées, contre 23% d'un avis contraire. Mais ils sont aussi nombreux (71%) à penser que le débat "est surtout un moyen de communication pour le président de la République et le gouvernement" et à juger qu'il était "nécessaire compte tenu des conflits sociaux récents". Seuls 20% pensent que le mouvement des "gilets jaunes" doit devenir "un mouvement politique", contre 63% pour lesquels il doit rester "un mouvement social" et ne pas se présenter aux élections.

Etude réalisée en ligne du 6 au 7 mars auprès de 1.020 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.