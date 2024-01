Gouvernement Attal : un virage à droite qui crée la colère de l'aile gauche de la Macronie

Un virage qui fait grincer des dents dans l'aile gauche de la Macronie. Ses alliés du centre aussi, qui cherchent encore leurs représentants dans cette équipe resserrée d'une quinzaine de noms. Le maintien de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire, l'arrivée aussi de Catherine Vautrin, ex anti-mariage gay au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Autant de signes qui ne passent pas du tout au sein de la majorité.

Emmanuel Macron acte la fin du "en même temps", assure un député de l'aile gauche de la majorité. Et cette colère se transforme en fronde contre le gouvernement. Une trentaine de députés réfléchit même à quitter le groupe Renaissance pour monter son propre groupe de gauche. Clément Beaune ou Élisabeth Borne pourrait en prendre la tête, selon l'un d'entre eux.

Négociations pour les secrétaires d'État

Chez Horizons, qui ne garde qu'un seul ministre pour le moment, le président Laurent Marcangeli refuse de baisser les bras. "J'ai pour ma part une rencontre qui est prévue avec le Premier ministre pour évoquer également la place d'Horizons dans le dispositif de la majorité présidentielle. Et nous aurons l'opportunité, dans les semaines qui viennent, d'avoir des personnalités autres qui rejoindront le gouvernement", rapporte-t-il.

Il s'agira là de postes de secrétaires d'État, qui seront dévoilés la semaine prochaine. Enfin, le MoDem est le grand perdant de ce remaniement. Alors les députés de François Bayrou comptent bien s'opposer à l'arrivée des ministres sarkozystes. Le premier conseil des ministres est prévu ce vendredi à 11 heures. Emmanuel Macron s'adressera aux Français la semaine prochaine.