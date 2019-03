Gilets jaunes : "Ce samedi calme n’est pas le fruit du hasard ou des manifestants eux-mêmes", estime Gabriel Attal

La mobilisation des "gilets jaunes" samedi a été marquée par des interdictions de manifester dans une quinzaine de villes de France. Cet "acte 19" a été globalement beaucoup plus calme que le précédent, en raison notamment d’un arsenal sécuritaire hors norme, déployé sur les Champs-Elysées à Paris, qui avaient été frappés une semaine plus tôt par de fortes violences.

"Des consignes claires". "Il y a eu un samedi calme, mais ce samedi clame n’est pas le fruit du hasard ou des manifestants eux-mêmes", a estimé au micro du Grand Rendez-vous, sur Europe 1, Gabriel Attal, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, en charge de la jeunesse. "Hier, c’était une démonstration claire qu’avec des consignes claires sur toute la ligne de hiérarchie, on arrive à concilier dans notre pays le droit à manifester et la sécurité", a-t-il salué, moins d’une semaine après le limogeage de Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, remplacé par Didier Lallement.

"Le dispositif de la semaine dernière a failli parce que les consignes n’ont pas été respectées, on en a tiré les conséquences", explique Gabriel Attal, qui assure par ailleurs que la position du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, n’a pas été remise en cause par ces incidents. "Il a fait preuve d’une grande responsabilité, il l'a encore démontré hier avec un dispositif qui a fonctionné", pointe-t-il. Pourtant, le départ du préfet de police, de son directeur de cabinet et du directeur de la sécurité de l’agglomération parisienne a été largement dénoncé par les oppositions comme une manière pour l'exécutif de dédouaner le locataire de la place Beauvau de ses responsabilités.

La fin des "gilets jaunes" ? Par ailleurs, Gabriel Attal estime que le mouvement des "gilets jaunes", quatre mois après le début de la contestation, est désormais à bout de souffle. "Il reste un petit socle, il y avait 40.000 personnes dans la rue hier. C’est quatre fois moins que dans la marche pour le climat la semaine dernière, et beaucoup moins que le million de personnes qui a manifesté en Grande-Bretagne pour dire non au Brexit", souligne-t-il. "Il faut remettre les choses à leur place. C’est un socle qui se survit à lui-même", socle constitué, selon lui, "d’une part d’extrémistes, d’une part d‘anarchistes, d’une part de casseurs, et peut-être de personnes très en colères".

"On voit bien que les revendications ont disparu", poursuit le secrétaire d’Etat. "Aujourd’hui, c’est contre la République parfois, et contre le pouvoir en place d’autres fois, au mépris de la démocratie et des élections."