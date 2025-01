Gérald Darmanin imprime sa marque à Marseille et multiplie les annonces pour occuper le terrain

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, se montre ferme. En déplacement à Marseille, il veut marquer les esprits en annonçant des mesures fortes, notamment pour la lutte contre le narcotrafic, son cheval de bataille.

Gérald Darmanin est sur tous les fronts. Le ministre de la Justice, qui multiplie les déplacements et les annonces, était ce jeudi à Marseille, pour sa 35ème visite, mais première visite depuis sa nomination place Vendôme.

Le garde des Sceaux défend sa méthode et son bilan comme ministre de l’Intérieur. Après les opérations place nette XXL, le ministre continue à faire de la lutte contre le narcotrafic.

Une course contre la montre

Gérald Darmanin veut se montrer sur tous les fronts. À Marseille, le nouveau garde des Sceaux a multiplié les annonces coups de poing dans la lutte contre le trafic de drogue et explique vouloir "taper au portefeuille" des trafiquants en ciblant le blanchiment d'argent.

"Je donnerai les instructions dans la circulaire de politique pénale pour que les atteintes, les menaces et corruption envers les agents publics soient particulièrement poursuivis avec la plus grande fermeté. Nous devons aussi montrer que les exemples de corruption et de menaces sont condamnés par notre justice", explique fermement Gérald Darmanin.

S'il promet sans cesse plus de moyens et plus de fermeté pour la justice, le nouveau garde des Sceaux sait que les jours de ce gouvernement sont comptés et que, sauf surprise, le budget de la justice ne devrait pas augmenter significativement par rapport à celui fixé sous Michel Barnier.

En clair, à l'image de son bilan en demi-teinte à l'Intérieur, marqué par une loi immigration qui commence à porter ses fruits, mais aussi des chantiers inachevés comme l'expulsion de 100 % des étrangers considérés comme dangereux. Gérald Darmanin pourrait être contraint de quitter la place Vendôme avant d'avoir obtenu des résultats tangibles.