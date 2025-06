Gauche : François Rebsamen et Bernard Cazeneuve s'allient pour 2027

En vue de l'élection présidentielle 2027, le ministre de l'Aménagement du Territoire François Rebsamen a indiqué mercredi que son parti, la Fédération progressiste, allait rejoindre le mouvement de Bernard Cazeneuve, La Convention, qui compte plus de 15.000 membres.

Le ministre de l'Aménagement du Territoire François Rebsamen et son petit parti : la Fédération progressiste, rejoignent le mouvement de Bernard Cazeneuve, La Convention, notamment en vue de 2027, ont annoncé les deux anciens ministres de François Hollande lors d'une conférence de presse commune mercredi.

Les deux hommes espèrent rassembler la nébuleuse social-démocrate, dispersée entre la gauche de la macronie et une partie des socialistes, voire des ex-socialistes, hostile à La France insoumise.

D'autres partis déjà alliés

"J'ai tendu la main à tous ceux qui peuvent jouer un rôle dans l'édification d'une maison nouvelle" et qui refusent la logique de "la rupture avec tout et de la confrontation", a déclaré l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS en 2022 et lancé La Convention en février 2023.

Constatant que la gauche du gouvernement "a perdu sa cohérence, sa lisibilité et sa voix", François Rebsamen a de son côté expliqué son ralliement : "Il ne suffit pas d'attendre la prochaine élection présidentielle. Il faut y travailler, y travailler intellectuellement et travailler politiquement dès maintenant". "Il y a des sociaux démocrates partout en France, dans le bloc central, chez les Verts, chez Place publique, au Parti socialiste et même au Parti communiste", a-t-il lancé.

Ce dernier avait créé la Fédération progressiste fin 2022, comptant 650 membres. A ce stade, La Convention compte plus de 15.000 membres, sans cotisation obligatoire, a précisé à l'AFP l'ex-ministre Clotilde Valter, proche de Bernard Cazeneuve.

L'arrivée de la Fédération progressiste, "c'est le signal pour 2027", veut croire Guillaume Lacroix, patron du Parti radical de gauche (PRG), déjà membre de La Convention. Outre la Fédération progressiste et le PRG, La Convention compte également le Mouvement des citoyens (MDC), Inventer à Gauche (IAD), le Collectif des sociaux-démocrates réformateurs (CSDR), En commun et le collectif Télémaque.

"Je redis à tous ceux qui ne sont pas encore là, qu'ils sont les bienvenus. Il n'est pas grave de prendre son temps avant de venir, à condition de ne pas venir après que les échéances auront eu lieu", a insisté l'ancien Premier ministre.